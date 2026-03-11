Beklenenden daha sert geçen kış ayları ve gevşetilen Avrupa Birliği (AB) kuralları, kıtanın doğalgaz depolarını kelimenin tam anlamıyla dibe vurdurdu. Almanya ve Fransa rezerv krizine girerken, İspanya kıtanın "enerji lojistik platformu" olarak parlıyor.

Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa Birliği, 2025/2026 kışında maliyetleri düşürmek için stok kurallarını gevşetmenin bedelini ağır ödüyor. Sert geçen kışın ardından Hollanda'nın doğalgaz rezervleri %12'ye, Almanya ve Fransa'nın ise %21 seviyelerine kadar çakıldı, ancak Avrupa'nın güneybatısında, rezervlerini %56'nın üzerinde tutmayı başaran İspanya, tüm kıtanın can simidi haline gelmiş durumda.

Ocak ayında depolama tanklarının doluluk oranının kıta genelinde %50'nin altına düşmesi, Avrupa'nın bu yaz aylarında depolarını yeniden doldurmak için 60 milyar metreküp (yaklaşık olarak Almanya'nın tüm yıllık tüketimi kadar) doğalgaz bulmasını gerektiriyor. Peki, İspanya bu felaketten nasıl sağ çıktı ve Avrupa'yı nasıl kurtaracak?

İSPANYA'NIN STRAJİK BAŞARISI: 7 TESİS

İspanya'nın sırrı, tesadüflerden ziyade yıllardır inşa ettiği "Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Yeniden Gazlaştırma" altyapısında yatıyor.

Sedigas verilerine göre, AB'nin toplam LNG depolama kapasitesinin %35'i tek başına İspanya'da bulunuyor.

Ülke, yedi farklı tesisten oluşan bu devasa altyapısı sayesinde sadece tek bir kaynağa bağımlı kalmıyor. Toplam gazın %44,4'ünü ABD'den sağlarken, geri kalanını 15 farklı ülkeden ithal edebiliyor.

KIŞ BOYUNCA AKILLI YÖNTEM

İspanya, 2025/26 kışına rakiplerinden çok daha muhafazakar bir yaklaşımla girdi. Erken tüketimi engellemek için rezervlerini, talebin en yüksek olduğu Ocak ve Şubat aylarına sakladı. Nitekim Ocak ayında yenilenebilir enerji üretimindeki düşüş nedeniyle doğalgazdan elektrik üretimi %30 artmasına rağmen, İspanya sistemi çökmeden süreci yönetebildi.

Sahip olduğu bu eşsiz altyapı sayesinde İspanya, artık kendi gazını tüketen izole bir ülke olmaktan çıktı. Komşularına gaz pompalayan, kıta için paha biçilmez bir enerji lojistik platformu ve dağıtım merkezi haline geldi.

İspanya Avrupa'yı kurtarmaya hazır olsa da, küresel tablo hiç umut verici değil. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, Orta Doğu'dan gelecek LNG gemilerinin rotasını kilitliyor. Daha da kötüsü, İspanya'nın ana tedarikçisi olan ABD ile yaşadığı son diplomatik kriz, yaz aylarında depoları doldurmak için Asya ile girilecek kıyasıya rekabette fiyatları astronomik seviyelere çıkarabilir.

Avrupa'nın bu yaz piyasaya çıkıp devasa miktarda gaz alması gerekecek. İspanya altyapı olarak bu gazı işleyip kıtaya dağıtmaya hazır; ancak jeopolitik krizler, bu gazın Avrupa'ya ulaşıp ulaşmayacağını ve faturasının ne kadar ağır olacağını belirleyecek.