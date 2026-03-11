İspanya'daki resmi gazetede yayımlanan kararla ülke, İran'da başlatılan savaştanm sonra İsrail büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

İspanya, Avrupa Birliği içerisinde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve ABD/İsrail koalisyonunun İran’a yönelik başlattığı yeni savaşa karşı en sert eleştirileri yapan ülke oldu.

Resmi gazetede yayınlanan duyuruda "İspanya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı'nın önerisiyle 10 Mart 2026 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısındaki görüşmelerin ardından" kararın alındığı bildirildi.

Gazetede "Bayan Ana María Sálomon Pérez’in İspanya’nın İsrail Devleti nezdindeki Büyükelçilik görevinin sona erdirilmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

ABD'YE KARŞI DİK DURAN BAŞKAN

Tel Aviv'deki büyükelçiliğin bir maslahatgüzar tarafından yönetileceği belirtildi. Avrupa ülkeleri arasında İran'a yapılan saldırıları kınayan ve Gazze'deki katliamlara sessiz kalmayan Pedro Sanchez, İspanya'nın tutumunun "savaşa hayır" olduğunu yeniden vurguladı.

Sanchez, ABD'nin İspanya'daki üsleri İran'a karşı kullanmasını da açık bir dille reddetmişti. İspanya'nın savaşa katılmayacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu karara karşı İspanya ile ticareti keseceği açıklamasından sonra da Sanchez kararının arkasında durmuş ve İspanya hükümetinin korkmadığını söyledi.

Sanchez ülkesinin “sırf birinden misilleme korkusu nedeniyle, dünya için kötü olan ve aynı zamanda değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeye ortak olmayacağını” açıkça ifade etti.

Hükümetin bu kararı, İspanya parlamentosunun İsrail'e yönelik silah satışını, çift kullanımlı teknolojileri ve askeri teçhizatı kalıcı olarak yasaklayan kapsamlı bir ambargoyu yasalaştırmasının ardından geldi.