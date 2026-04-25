USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki bir subay tarafından gönderilen yeni fotoğraflar korkunç yemek kalitesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Emekli Hava Kuvvetleri mensubu Gerald D. Givens Jr. tarafından paylaşılan bu görsellerde askerlere dağıtılan porsiyonların son derece küçük olduğu görülüyor.

Bir arkadaşının bölgede görev yapan oğlundan gelen bu kareler geçtiğimiz haftalarda başlayan tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Görüntülerde yer alan tek bir et köftesi ile az miktarda garnitürden oluşan tabaklar askerlerin yeniden aç kaldığını gözler önüne serdi.

ABD Donanması gemilerin tamamen stoklandığını ve tüm besin ihtiyaçlarının karşılandığını öne sürmüştü. Ancak son görüntüler bu iddiaları yalanladı.

Givens bu durumu askeri moral ve destek operasyonları açısından kabul edilemez bulduğunu vurguladı.

ASKERLER AÇLIKTAN 8 KİLO VERDİ

Gemideki durumun vahameti içeriden bilgilerle daha da belirgin bir hale geldi. Givens bir arkadaşının oğlunun görev süresince yaklaşık sekiz kilo verdiğini söyledi.

Ayrıca Aralık ayında gönderilen, içinde yiyecek ve hijyen malzemesi bulunan paketlerin hala gemiye ulaşmamış olması aileler arasındaki huzursuzluğu artırdı.

Kariyerine gıda hizmet uzmanı olarak başlayan ve çölün ortasında sıfırdan besleme operasyonları kuran Givens fotoğrafların standartların altında olduğunu vurguladı.

Yemek hizmetinin ve posta akışının muharebe desteği için vazgeçilmez unsurlar olduğunu hatırlatan emekli asker bu iki faktörün moral üzerindeki etkisine değindi.

Givens profesyonel tecrübesine dayanarak "Gıda servisi ve posta akışı muharebe desteğinin temelidir ve her ikisi de doğrudan morali etkiler. Kariyerimin yarısını lojistikten sorumlu destek grubunda geçirdim ve bu sistemin nasıl işlemesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Bir harekatın sekizinci haftasında hem gıda hem de posta hizmeti aksıyorsa bu durum görmediğimiz başka şeylerin bozulduğuna dair ciddi bir uyarı sinyalidir" yorumunu yaptı.

ABD HÜKÜMETİ REDDETTİ

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı ise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlamayı sürdürüyor.

Donanma yetkilileri gemilerde gıda sıkıntısı yaşanmadığını ve personelin dengeli öğünlere erişimi olduğunu savunundu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bu haberleri sahte olarak nitelendirerek stok miktarını günlük takip ettiklerini bildirdi.

Hegseth konuya ilişkin "Deniz Kuvvetleri haklıdır ve bunlar sahte haberlerden ibarettir. Ekiplerim lojistik verileri doğruladı ve her iki gemide de 30 günden fazla temel gıda stoğu bulunmaktadır. Bölge komutanlığı bunu her gün her gemi için izliyor ve denizcilerimiz her zaman en iyisini hak edip alıyorlar" açıklamasını yaptı.