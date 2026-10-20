İspanya’ya seyahat edecek vatandaşları yakından ilgilendiren vize başvuru süreçlerinde değişikliklere gidildi. Vize randevu sisteminde yapılan güncellemeler doğrultusunda kontenjanların erişime açılacağı gün ve saatler ilan edilirken, başvuru merkezlerinin bulunduğu illere göre seyahat öncesinde aranan asgari iş günü şartları ve yaş grubuna göre randevu kategorileri yeniden belirlendi.

AYDA 2 KERE ERİŞİME AÇILACAK

Açıklanan yeni vize takvimine göre randevu kontenjanları her ay sabit iki farklı tarihte erişime sunulacak. İspanya vizesi almak isteyen vatandaşlar, başvurularını her ayın 1’inde ve 16’sında Türkiye yerel saatiyle 09:00 itibarıyla vize sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Muhtemel mağduriyetlerin ve seyahat aksaklıklarının önüne geçmek için randevu tarihi ile planlanan seyahat tarihi arasında bırakılması gereken asgari süreler merkezlere göre ayrıştırıldı.

Ankara ve İstanbul Vize Başvuru Merkezleri'nden yapılacak işlemlerde seyahat tarihine en az 15 iş günü kalmış olması şartı aranacak.

İzmir, Antalya ve Gaziantep Vize Başvuru Merkezleri'nden başvuran kişilerin ise seyahat tarihlerinden en az 20 iş günü önce randevu alarak işlemlerini tamamlamış olmaları gerekecek.

18 YAŞ SINIRI İLE AİLE VE BİREYSEL BAŞVURU AYRIMI

Sistemde kategori seçimlerine ilişkin de yeni standartlar devreye alındı. 18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte seyahat edecek ailelerin işlemlerini "Aile Randevusu" kategorisinden yapması zorunlu kılındı.

18 yaşını doldurmuş bireylerin ise aileleriyle birlikte seyahat etseler dahi başvurularını "Bireysel Randevu" kategorisi altından ayrı ayrı yapmaları gerekecek. Yetkililer, seyahat planlarının aksamaması adına randevu oluşturulurken yaş ve kategori kriterlerine özen gösterilmesi uyarısında bulundu.