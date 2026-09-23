Şarkıcı Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile birlikte İspanya'ya tatile gitti. Çift, Galiçya'daki tarihi Ribadavia sokaklarında romantik anlar yaşarken Mosso, sevgilisinin ailesiyle de tanıştı.
SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE SELFİE ÇEKTİ
Jose Miguel Gonzalez Iglesias'ın ailesiyle bir araya gelen Melek Mosso, aile üyeleriyle selfie çekti. Mosso, sevgilisinin ailesiyle tanışmasının ardından izlenimlerini de paylaştı.
Ünlü şarkıcı, “Çok güzel ve eğlenceliydi. Bizim gibiler, sıcakkanlı insanlar” dedi.
İSPANYA'DA ROMANTİK TATİL
Melek Mosso ve sevgilisi, tatil boyunca Galiçya'nın tarihi Ribadavia sokaklarını gezdi. Çift, plajlarda ve havuzlarda da birlikte vakit geçirdi.
Mosso'nun İspanya tatilinden sevgilisiyle çekilen romantik karelerin yanı sıra ailesiyle bir araya geldiği fotoğraflar da paylaşıldı.
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