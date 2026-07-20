İlk kez 48 takımla düzenlenen ve ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliğini yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, Arjantin'i 1-0 yenen İspanya oldu. Turnuva boyunca yalnızca 1 gol yiyen İspanyollar, tarihi şampiyonluğun yanı sıra dev bir gelirin de sahibi oldu.

İSPANYA KASAYI DOLDURDU

Tam 16 yıl sonra kupayı yeniden müzesine götürme başarısını yakalarak futbolun zirvesinde olduğunu ispat eden İspanya, 50 milyon dolarlık müthiş ödülü de kasasına ekledi. Turnuvayı ikincilikle tamamlayan Arjantin 33 milyon dolar, üçüncü İngiltere 29 milyon dolar ve dördüncü Fransa 27 milyon dolarla ABD macerasını tamamladı.

TÜRKİYE'YE ÇİSELEDİ

Grup aşamalarında Haiti'nin ardından elenen 2. ekip olan A Milli Futbol Takımımız ise en az kazanç sağlayan takımlar arasında yer aldı. Turnuvayı 33-48'inci sıra arasında bitiren A Milliler, turnuva geliri olarak yalnızca 9 milyon dolar elde etti. Türkiye'yle aynı parayı kazanan ülkeler arasında İran, Güney Kore, İskoçya, Uruguay, Suudi Arabistan, Çekya, Yeni Zelanda, Katar, Curaçao, Panama, Ürdün, Haiti, Özbekistan, Tunus ve Irak yer aldı.

GELMEYEN PARA DAĞITILDI

Öte yandan Türkiye'nin elde ettiği 9 milyon dolarlık gelir, turnuva öncesinde futbolculara verilen primi yeniden gündeme getirdi. Üç maçlık hayal kırıklığı yaratan macera için oyunculara 16 milyon dolar prim ve her bir futbolcuya Bodrum'da villa verilmişti. FIFA'dan gelen para, primleri dahi karşılamadı...