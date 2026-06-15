2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki dev heyecan tüm hızıyla sürüyor. H Grubu'nun açılış sınavında, Luis de la Fuente yönetimindeki turnuvanın güçlü favorilerinden İspanya, Pedro Leitao Brito (Bubista)’nun çalıştırdığı Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverleri bu akşam ekran başına kilitleyecek bu heyecan dolu mücadelenin başlama saati, stadyumu ve yayın bilgileri şu şekilde şekillendi: 📅 İspanya - Yeşil Burun Maç Kartı Maç Günü: 15 Haziran Pazartesi (Bugün) Maç Saati: 19.00 (TSİ) Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz ve Canlı) Stadyum: Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta, ABD) Maçın Hakemi: Adham Makhadmeh (Ürdün Futbol Federasyonu)

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