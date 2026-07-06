TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, SÖZCÜ yazarı Erman Toroğlu’na verdiği röportajda “FIFA’dan 14 milyon Dolar prim geldi. Biz de 2 milyon Dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük” dedi. Bu da kişi başı 538 bin Euro anlamına geliyor. Peki, bu akşam Portekiz ile son 16 maçı oynayacak İspanya ne kadar prim veriyor?

İspanyol futbolcular çeyrek finale gelene kadar prim almıyor. Çeyrek final 87 bin 500, yarı final 233 bin 653 ve finalist olmak 291 bin 346 Euro prim anlamına geliyor. Şampiyonluk halinde 800 bin Euro prim alacaklar. Ancak futbolcular bu paranın %47’sini yani 376 bin Euro’yu vergi olarak ödemek zorunda. Federasyon oyunculara ödeyeceği bütün primleri FIFA’dan gelecek gelirlerle finanse edecek.