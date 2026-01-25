Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Arbeloa'nın da tercih ettiği isimlerden biri oldu.

La Liga'da Real Madrid'in Villarreal'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından gecenin yıldızı Arda Güler oldu. Güler maça ilk 11'de başlarken 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Milli futbolcunun performansı Real Madrid taraftarları tarafından beğeni toplarken Arda'nın oyundan alınması eleştirildi. Sosyal medyada, "Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etme ya da sorun çıkarma ihtimali en düşük olan o” yorumları yapıldı.

Maçın ardından İspanyol basını da Arda Güler’in performansından övgüyle bahsetti. İşte atılan manşetler:

SPORT: "Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı."

MUNDO DEPORTIVO: "Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu."

AS: "Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun."

MARCA: "Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi."