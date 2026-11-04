İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 69 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından istifa etti. Puente, kararını kazayla ilgili mecliste yaptığı konuşmada açıkladı.

İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, kararını partisinin ve kendisinden önce gelenlerin daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum için ortaya koyduğu standartlara uygun olmak amacıyla aldığını söyledi.

SEÇİM ADAYLIĞINI DA GERİ ÇEKTİ

Bir ulaştırma bakanının bir yıldan kısa sürede bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu. Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı.

Toledo yakınlarındaki kazanın ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.

2015-2023 yıllarında Valladolid Belediye Başkanlığı yapan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.