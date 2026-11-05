İspanya'da 28 Ekim'de Toledo yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 69 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, Ulaştırma Bakanlığına bağlı demir yolu altyapı kuruluşu ADIF'in Başkanı Luis Pedro Marco de la Pena istifa etti.

Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago'nun 3 Kasım'da görevinden ayrılmasının ardından, de la Pena'nın 4 Kasım'daki istifası kazadan sonraki ikinci istifa oldu.

İki yıldır ADIF'in başkanlığını yürüten de la Pena, istifasını Puente'nin yerine geçici olarak atanan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo'ya sundu.

DURAN TRENE YAKLAŞIK 200 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI

Kaza, Toledo'nun Urda ve Los Yebenes ilçeleri arasında, Madrid-Sevilla yüksek hızlı tren hattında meydana gelmişti. Bir Renfe AVE treni, LZB sinyalizasyon sistemindeki bilgisayar arızası nedeniyle rayda duran Iryo Frecciarossa 1000 trenine arkadan saatte yaklaşık 200 kilometre hızla çarpmıştı.

Kazaya neden olan en büyük unsur insan hatası olarak gösterildi. İspanya hükümeti, kazanın ardından demir yolu ulaşımında güvenliği artıran ek tedbirler aldı.

İspanya'da bu yıl yaşanan diğer büyük hızlı tren kazası ise 18 Ocak'ta Kurtuba kentinin Adamuz ilçesinde meydana gelmişti. Bir hızlı trenin raydan çıkmasının neden olduğu kazada 46 kişi hayatını kaybetmişti.