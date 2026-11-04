İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı ve 69 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından istifa etti. Puente, kararını kazayla ilgili mecliste yaptığı konuşmada duyurdu.

İstifasının gerekçesini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, kararını partisinin ve kendisinden önce gelenlerin daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonu için belirlediği standartlara uygun olmak amacıyla aldığını söyledi.

Bir ulaştırma bakanının, bir yıldan kısa sürede bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevini sürdüremeyeceğini belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini açıkladı.

SEÇİMDE LİSTE BAŞI ADAYIYDI

Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı. 2015-2023 yıllarında Valladolid belediye başkanlığı yapan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.

Toledo yakınlarındaki kazanın ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.