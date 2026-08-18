İspanya LaLiga'de yeni sezon geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başladı. Dünya Kupası'na gönderdikleri oyuncuların birçoğunun turnuvada ilerleyen turlarda oynamaları nedeniyle Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in ilk maçları ertelenmişti. Real Madrid, İspanya La Liga'da yeni sezonu Cumartesi günü Espanyol deplasmanında açacak. Karşılaşma öncesi İspanyol basını, milli futbolcu Arda Güler'in kadrodaki yerini tartışmaya açtı.

Marca'dan Sergio Rodríguez Castellanos imzalı yazıda, Güler'in yaz boyunca en istikrarlı performans gösteren isim olduğu belirtildi. Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminin ilk adımlarında takımın işleyişinin büyük bir kısmının oyuncu etrafında şekillendiği vurgulandı.

Alcorcon karşısında kaçırdığı bir penaltıyla başlayan sezon, Güler'in Mourinho'nun verdiği görevi fazlasıyla yerine getirmesiyle devam etti. Ofansif orta saha pozisyonunda kendini gösteren oyuncu, takım arkadaşlarını yönetti ve hatlar arasında tehlike yaratmaya devam etti.

HAYAL KIRIKLIĞINDAN MOTİVASYON

Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en iyisi olmasına rağmen milli takımının grup aşamasını geçememesi hayal kırıklığı yarattı. Ancak Güler, bu durumu motivasyona dönüştürerek Real Madrid'deki hazırlık dönemini "başarısız olamayacağı bir sınav" olarak gördü.

Mourinho'nun orta sahasında boş yerlerin sınırlı olduğu ve yıldızların kapıştığı belirtilen yazıda, doğrudan rakibi olarak Jude Bellingham gösterildi. Güler'in bu rekabeti başarıyla yönettiği ifade edildi.

Futbol yeteneği ve etnik kökeni nedeniyle birçok Real Madrid taraftarının gözünde 2010 yılında kulübe gelen Mesut Özil'i canlandırdığı belirtildi. Aynı pozisyon ve ipeksi sol ayak benzerliği, taraftarlarda Özil gibi parlama umudu besliyor.

Geçen sezon Xabi Alonso'nun güveni ve Jude Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle benzer bir durum yaşayan Güler, şimdi bu sorumluluğu Bernardo Silva'dan devralmış durumda. Ona yakışan saha içi özgürlüğüyle hareket etmesine imkan tanıyan bu durum, Arda Güler için yolun açık olduğunu gösteriyor.

Espanyol maçında ilk 11'de yer alma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen yazıda, Güler'in hazırlık maçlarındaki futbolunun Türk orta sahanın ilk on birde olması gerektiğini adeta haykırdığı kaydedildi. Real Madrid formasıyla geride kalan sezonda Arda Güler 51 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asistle toplma 20 gol katkısı sağlamıştı.