İspanya LaLiga'da hakemlerin maçların ardından kararları hakkında açıklama yapmasına yönelik uygulama bugün başlıyor. 2026/27 sezonunun 11. haftasıyla devreye girecek düzenleme, ilk aşamada her hafta seçilecek iki karşılaşmayı kapsayacak.

AS'ın haberine göre hakemler, karşılaşmaların ardından ligin İspanya'daki yayıncılarının canlı yayınlarına katılarak röportaj verecek. Bu röportajlarda maçta verdikleri kararları değerlendirecek.

İLK UYGULAMA LEVANTE-ATLETICO MADRID MAÇINDA

İlk röportaj, bugün oynanacak Levante-Atletico Madrid karşılaşmasının ardından yapılacak. Uygulama, yarınki Athletic Bilbao-Real Sociedad derbisiyle devam edecek. Açıklamalar şimdilik yalnızca ligin İspanya'daki iki yayıncısında yer alacak.

Röportajların, İspanyol futbolunun görsel ve işitsel değerini artıracak ve hakemlerin itibarına zarar vermeyecek şekilde yapılması gerektiği belirtildi.

Kademeli olarak uygulanacak düzenlemeyle hakemlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve karar verme süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. İspanya'da hakemler daha önce bazı karşılaşmalar öncesinde düzenlenen basın toplantılarına katılmıştı.