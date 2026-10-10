İspanya'da Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasında oynanan karşılaşma, tribünlerde başlayan protestolar nedeniyle beklenmedik şekilde sona erdi. Ev sahibi takım taraftarları, kulüp başkanı Martin Presa ve yönetime yönelik tepkilerini tribünlerde sürdürürken olaylar sahaya taştı.

Tribünlerden sahaya kağıt uçaklar ve küçük toplar atılması üzerine hakem Jose Sanchez, oyunu durdurarak iki takımın futbolcularını soyunma odasına gönderdi. Stadyum görevlileri, oyun alanındaki yabancı maddeleri temizlemek için çalışma başlattı. Yapılan temizliğin ardından mücadele 25. dakikada kaldığı yerden devam etti.

Ancak maçın yeniden başlamasına rağmen tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılmaya devam etti. Hakem Jose Sanchez, oyunu bir kez daha durdurarak yetkililerle görüştü. Ardından iki takımın futbolcularını ikinci kez soyunma odasına gönderdi.

Rayo Vallecano Kulübü, yaşanan olayların ardından karşılaşmanın devam etmeyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, polis teşkilatının tavsiyesi doğrultusunda hakemin maçı kesin olarak tatil ettiği duyuruldu.