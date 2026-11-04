İspanya 2. Ligi'nde Albacete'nin Sabadell'i 2-1 yendiği karşılaşmada Quadri Liameed, başına aldığı darbenin ardından bilincini kaybetti. Sabadell futbolcusu, sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pozisyon, Albacete futbolcusu Jose Corpas'ın vole vuruşunun Liameed'in başına isabet etmesiyle yaşandı. Yerde kalan Liameed'e sağlık ekipleri müdahale etti. Corpas ise pozisyonun ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. JESUS DE MIGUEL HAYATINI KAYBETMİŞTİ Liameed'in hastaneye kaldırılması, İspanya futbolunda Jesus de Miguel'in ölüm haberinden bir gün sonra yaşandı. Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada rakip kaleciyle çarpışan 30 yaşındaki Jesus de Miguel'in kalbi durmuştu. Sahada müdahale edilen futbolcu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. CD Tenerife, 3 Kasım'da yaptığı açıklamayla Jesus de Miguel'in yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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