İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) birinci çıktı. Seçim Kurulu'nun sandıkların yüzde 93'ünün açılmasıyla paylaştığı verilere göre PP, 350 sandalyeli mecliste 133 milletvekili kazandı.

Sağ görüşlü Vox ise 52 sandalyeye ulaştı. İki partinin toplam milletvekili sayısı 185'i buldu ve meclis çoğunluğu için gereken 176 sandalye eşiği aşıldı. Böylece sağ blok, son sekiz yıldır iktidarda bulunan solun ardından hükümet kurabilecek çoğunluğu elde etti.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in, PP lideri Alberto Nunez Feijoo'yu telefonla arayarak seçimden birinci parti çıkmasını kutladığı açıklandı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo

HÜKÜMETİ KOALİSYON MÜZAKERELERİ BELİRLEYECEK

PP tek başına çoğunluğa ulaşamadığı için hükümetin kurulması koalisyon görüşmelerine bağlı olacak. PP ile Vox arasında gelecek günlerde yapılacak müzakerelerin beklendiği gibi sonuçlanması halinde, 65 yaşındaki Feijoo İspanya'nın yeni başbakanı olacak.

Açıklanan sonuçlara göre PSOE 115, sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe ise 11 milletvekili çıkardı. Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 11, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5 ve İleri Endülüs 4 sandalye aldı.

Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ile Podemos üçer; Galiçya Milliyetçi Blok (BNG), Navarra Halk Birliği (UPN) ve Kanarya Koalisyonu (CC) ikişer milletvekili kazandı.

VOX MİLLETVEKİLİ SAYISINI 33'TEN 52'YE ÇIKARDI

Temmuz 2023'teki genel seçimlerle karşılaştırıldığında PP'nin sandalye sayısı 4, PSOE'nin 6 azaldı. Önceki adı Sumar olan Geniş Cephe de 20 sandalye kaybetti.

Göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Vox ise milletvekili sayısını 33'ten 52'ye yükseltti. İlk kez genel seçime katılan, Endülüs bölgesinde kurulan sol parti İleri Endülüs de bölgeden 4 milletvekili çıkardı.

PP, Senato'da da 121 sandalyeyle birinci parti oldu. Sol partilerin ittifakı İlerici Senato 59, PSOE 14, ERC-Bildu ittifakı ise 10 koltuk aldı.

ERKEN SEÇİME KONUT KRİZİ GÖTÜRDÜ

Normal koşullarda dört yılda bir yapılan genel seçimlerin sonuncusu Temmuz 2023'te gerçekleştirilmişti. Ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemler mecliste kabul edilmemişti. Bunun ardından Sanchez, 5 Ekim'de erken seçim kararını açıklamıştı.

Seçimlerde seçmenleri en çok tedirgin eden konular konut krizi ve göçmen sorunu olarak gösterildi.