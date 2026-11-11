İspanya hükümeti, çocuk istismarı içeriklerinin de yer aldığı bin 183 müstehcen paylaşımın tespit edilmesinin ardından TikTok'tan ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını talep etti. Hükümet, bu talebin söz konusu içerikler tamamen kaldırılana kadar geçerli olmasını istedi.

Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, platform hakkında işlem yapılması için savcılığa ve Veri Koruma Ajansı'na başvurduklarını açıkladı. Rego, "Sosyal medya hukuksuz bir alan olamaz" dedi.

EN AZ 48 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

İspanyol doğrulama kuruluşu Maldita.es'in bir gün önce yayımladığı araştırmaya göre, çocuk istismarı içeren videolar TikTok'ta en az 48 milyon kez görüntülendi. Araştırmada, 26 binden fazla hesabın bu içeriklere yorum yaptığı ve bunları paylaştığı belirtildi.

Araştırmanın yayımlanmasının ardından TikTok, söz konusu içeriklere ulaşılmasını sağlayan iki arama terimini İspanya'daki kullanıcılar için kısıtladı. Ancak diğer Avrupa ülkelerinden yapılan aramalarda aynı içeriklere hâlâ ulaşılabildiği kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez hükümeti, daha önce de yapay zekayla oluşturulan çocuk istismarı içeriklerini yaydıkları gerekçesiyle X, Meta ve TikTok hakkında soruşturma başlatılmasını istemişti.