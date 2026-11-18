Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown için Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol ekibinin, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için 23 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid, Brown için Fenerbahçe'nin nabzını yokladı. İspanyol kulübünün devre arasında sarı-lacivertli yönetimle temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Brown'un Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu ve Atletico Madrid'in bu tutarı karşılamaya hazır olduğu ileri sürüldü.