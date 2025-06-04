Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Edin Dzeko, sarı lacivertlilerden ayrıldı.

İtalya Serie A ekipleri ve Hırvat takımlarının gündeminde olan tecrübeli oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

XABI ALONSO İSTEDİ

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen İspanyol basınından Defensa Central, eflatun-beyazlıların Edin Dzeko'yu istediğini yazdı.

Söz konusu haberde Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun yedek kulübesine tecrübe katmak istediği ifade edilirken bu doğrultuda Ante Budimir, Edin Dzeko'yu yönetimden talep ettiği belirtildi.

Alonso, geçen sezon İspanyol devinin Joselu'yu kullandığı şekilde tecrübeli bir golcü istediği yazıldı. Kulüp hücum hattına yüksek paralar harcamak istemese de Alonso'nun isteğini yerine getirmeyi kabul etti.

Yedek kulübesinde oturunca sorun çıkarmayacak ve ihtiyaç halinde takıma katkı verebilecek oyuncu arayışını sürdüren Real Madrid'in önümüzdeki günlerde Como 1907 ile anlaşma aşamasında olan Dzeko ile görüşmesi bekleniyor. 2 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Edin Dzeko 99 maçta 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.