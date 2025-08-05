Yurt içinde dün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06 olurken, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak kaydedildi.

BBVA Research, Türkiye'de dün açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında kalan Temmuz ayı tüketici enflasyonu verisinin ardından 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31'den yüzde 30'a indirdi. Kuruluş, güncellediği makroekonomik değerlendirmede, para politikasının gelecek dönemde nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini de söyledi.

Bankanın yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine 2025'in ikinci yarısında başlayacağı fakat bunu kademeli biçimde ve temkinli bir yaklaşımla gerçekleştireceği tahmin edildi.

BBVA Research, TCMB’nin ihtiyatlı duruşunu korumasını beklediğini söylerken, yapılacak faiz indirimlerinin hızı ve büyüklüğünün dezenflasyon süreci üzerinde doğrudan etkili olacağına dikkat çekti.

Yayımlanan raporda ayrıca, sadece para politikasındaki ayarlamaların değil, aynı zamanda mali disiplinin güçlendirilmesi yönündeki adımların da enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesi bakımından kritik olduğu belirtildi.

Aynı zamanda mevcut enflasyon beklentilerinin hâlâ yüksek seviyelerde olduğu ve beklentilerin henüz güçlü bir biçimde çıpalanamadığı değerlendirmesine yer verildi. Bu durumun, enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtildi. BBVA Research, bu kapsamda para ve maliye politikası eşgüdümünün daha da önem kazandığı bir döneme girildiğini dile getirdi.