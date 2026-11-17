Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriqi için İspanya'dan transfer iddiası geldi. El Gol Digital'in haberine göre Valencia, ara transfer döneminde hücum hattını Kosovalı forvetle güçlendirmek istiyor.

İspanyol ekibinin, Umar Sadiq'in olası ayrılığının ardından Muriqi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Haberde, Valencia'nın aradığı profile uygun olduğu belirtilen 32 yaşındaki futbolcunun transferinin kolay olmadığı ifade edildi.

KİRALAMAK İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

Valencia'nın bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ileri sürülürken, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için Muriqi'nin de büyük çaba sarf etmesi gerekeceği savunuldu.

Habere göre Muriqi, Valencia'nın hücum hattı için değerlendirdiği tek isim değil. Roma'dan Bologna'ya kiralanan Artem Dovbyk ile Tottenham forması giyen Richarlison'un da İspanyol kulübünün listesindeki alternatifler arasında bulunduğu kaydedildi.

Muriqi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.