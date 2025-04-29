İspanyol elektrik dağıtım şirketi REE, İspanya ve Portekiz’de meydana gelen büyük elektrik kesintisiyle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, olayın bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını açıkladı.

Şirket, kesintiden önce sistemlerin durumunun iyi olduğunu ve elektriğin istikrarlı bir şekilde dağıtıldığını, ancak İspanya’nın güneybatısında elektrik üretimindeki bir duraksamanını şebekede kararsızlığa yol açtığını bildirdi.

REE, bu durumun yalnızca beş saniyelik bir zaman diliminde elektrik sisteminin teknik kapasitesine uyumsuzluk gerçekleştiğini ve Fransa ile olan elektrik bağlantılarının kesilmesine neden olduğunu belirtti.

Şirketin açıklamasına göre, Fransa ile bağlantının kopması, İber Yarımadası'ndaki elektrik şebekesinin izole olmasına ve çok büyük bir enerji üretim kapasitesinin devreden çıkmasına yol açtı. Bu durumun da tüm hattın çökmesine neden olduğu belirtildi.

REE yetkilileri, olayın nedenlerini detaylı bir şekilde araştırmaya devam ettiklerini ve sistemin tam kapasiteyle yeniden devreye girmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kesintinin ardından İspanya ve Portekiz’in bazı bölgelerinde elektrik kademeli olarak geri verilmeye başlandı. REE, Biscay Körfezi projesiyle Fransa ile olan bağları güçlendireceğini belirtti.