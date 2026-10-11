Kortların ve yeşil sahaların iki başarılı ismi, sosyal medyada paylaşılan karşılaştırmalı görsellerin ardından spor gündeminin en çok konuşulan maddelerinden biri haline geldi.

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz’ın mücadele sırasındaki görüntüsü ile Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın sol beki Eren Elmalı’nın fotoğrafının yan yana getirilmesiyle ortaya çıkan tablo, spor dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

Saç Bandı, Bıyık ve Kıvırcık Saç Uyumu

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda, iki sporcu arasındaki benzerliğin yalnızca yüz hatlarıyla sınırlı kalmadığı görüldü.

İki yıldız arasındaki imaj detayları şu şekilde öne çıktı:

Her iki sporcunun da tercih ettiği siyah saç bandı, dalgalı/kıvırcık saç kesimi ikiz algısını pekiştirdi. Alcaraz ve Eren Elmalı'nın bıyık ile kirli sakal tarzlarının birebir örtüşmesi dikkat çekti.

İki sporcunun yan yana getirildiği görseller kısa sürede binlerce beğeni toplarken, kullanıcılar "Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar" yorumlarında bulundu.