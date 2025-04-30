Bu sezon ligde ve Avrupa’da beklentilerin altında kalan Real Madrid’de teknik direktör Ancelotti ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor… İspanyol medyası Ancelotti’yi eleştirirken milli oyuncumuz Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

El Confidencial gazetesi, "Arda Güler, Ancelotti'nin büyük hatasını ve Real Madrid'in neden dağıldığını sessizce ortaya koyuyor" başlığıyla yayımladığı haberde, milli yıldızın, Ancelotti'nin takıntısı yüzünden yalnızca kritik anlarda sahaya sürüldüğüne vurgu yaptı. Ancelotti’nin Arda Güler gibi bir elması değerlendirememesinin İspanyol devinin dağılmasında başrol oynadığı ifade edildi.

SON HAFTALARDA FORMDA

Arda Güler bu sezon forma giydiği 37 resmi maçta 4 gol atarken, 8 de asist yaptı. Milli oyuncu son olarak Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golü kaydederken, Barcelona ile oynanan Kral Kupası finalinde ise skora 1 asistlik katkı vermişti.