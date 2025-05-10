Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan adım adım Ukrayna’ya gidiyor… İspanyol basınına göre Arda Turan Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Marca’nın haberinde, Arda Turan'ın hedefinin Shakhtar Donetsk'i eski günlerine taşımak olacağı aktarılırken, "Büyük meydan okumayla yüzleşmeye hazır: Ukrayna Ligi'ni üçüncü sırada tamamladıktan sonra Konferans Ligi'nde oynamaya aday olan Shakhtar Donetsk'e yeniden büyüklüğünü geri kazandırmak." denildi.

Öte yandan aynı haberde "Arda, Eyüpspor'daki görevini tamamlar tamamlamaz, Simeone ve Enrique'nin izlerini taşıyan tarzını Doğu Avrupa'nın en büyüğüne taşıyacak. Büyük bir meydan okuma için hazır." ifadelerine yer verildi.

NECATİ ATEŞ DE AÇIKLADI

Galatasaray’ın eski oyuncularından Necati Ateş de Arda Turan’ın Shaktar’a gidebileceğini açıkladı. Radyospor’a konuşan Ateş, "Arda Turan, Eyüpspor'da çok büyük iş yapıyor. Shaktar Doneks'ten aldığı aldığı teklif yeni değil. Çok ciddi bir teklif var. Arda bunu bana bir iftar yemeğinde söyledi. Ben Shaktar'a gitmesi gerektiğini söyledim. Arda futbola çok kafa yoruyor, gelişimi çok iyi. Birlikte futbolculuk yaptık. Onun hocalığını da yaptım. Shaktar Donetsk onu çok uzun süredir takip ediyor" ifadelerini kullandı.