Birçok kişi, muzun lifli kısımlarını genellikle ayıklayarak sadece kabuğunu yemeyi tercih ediyor fakat uzman doktor bu alışkanlıktan vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hatta İspanyollar, genellikle muzun bu lifli kısmını atmak yerine yiyorlar. İspanyol kültüründe muzun her kısmından yararlanmak, besin değerlerinin tamamını almak adına yaygın bir alışkanlık haline gelmiştir.

Muzun içindeki bu lifli teller aslında "floem demetleri" olarak bilinir ve meyvenin büyümesinde kritik bir rol oynar. Bu teller, besin maddelerinin muzun tüm kısmına dağılmasını sağlarken, bu liflerin atılmasının, muzun besin değerlerinin büyük bir kısmını kaybetmesine neden olur.

Floem demetleri, muzun içindeki antioksidanlar, iltihap giderici bileşikler, potasyum, magnezyum ve triptofan gibi önemli maddeler açısından oldukça zengindir. Triptofan, "mutluluk hormonu" olarak bilinen serotoninin üretimine katkıda bulunur. Dr. Viso, bu nedenle muzun tüm kısmını, özellikle liflerini tüketmeyi öneriyor.

ARAŞTIRMALAR DA DESTEKLİYOR

Bu konuda yapılan araştırmalar da bu görüşü destekliyor. Nicholas Gillitt, Kuzey Carolina'daki Dole Beslenme Enstitüsü’nden yaptığı açıklamada, floem demetlerinin farklı lif türleri içerdiğini ve sindirim sağlığına katkı sağladığını aktardı. Ancak, lif miktarı çok fazla olmadığı için bu telleri beslenmenize dahil etmek, besin alımında büyük bir fark yaratmayabilir. Ayrıca doktor Viso, bu tellerin beslenmeye dahil edilmesinin, genel sağlığı destekleyen dengeli bir diyetin bir parçası olarak faydalı olabileceğini savunuyor.