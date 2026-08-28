İspanya kamu televizyonunda yayınlanan görüntüler sosyal medyayı salladı. İspanyol protestocular, Cueta'yı işgal eden göçmenlerin uyuduğu sahil alanına doğru hamle yaptı.

Perşembe günü erken saatlerde onlarca protestocu, Kızılhaç araçlarının bölgede kalan yüzlerce göçmene yiyecek dağıtmasını geçici olarak engellemek amacıyla oturma eylemi düzenledi.

İspanyol bayrakları taşıyan çok sayıda gösterici, polisin müdahalesiyle dağıtılmadan önce "Gitmeliler" ve "Kızılhaç dışarı" sloganları attı.

İspanyollar göçmenleri sahilde kovalamaya başladı. Göçmenler ise sahilde uyudukları çadırları bırakarak kaçtı,

Olaylar sırasında bazı göçmenlere ait bazı çadır ve eşyaların ateşe verilmesinin ardından Cueta polisi, plajdaki protestoculara müdahale etti.

CEUTA'DA GERİLİM YÜKSELİYOR

Yaşanan bu son olaylar, polisin Çarşamba geç saatlerde plajda kamp kuran göçmenler ile protestocular arasındaki çatışmaları önlemek amacıyla göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından geldi.

18 kilometrekarelik bir alana sahip Ceuta sakinleri, göçmen akınına bağlı güvenlik ve hijyen sorunları nedeniyle düzenli olarak gösteriler düzenliyor.

Ceuta polis sözcüsünün AFP'ye yaptığı açıklamaya göre, Perşembe gününün ilk saatlerinde içinde dört askerin bulunduğu bir askeri aracın yaklaşık 70 göçmen tarafından pusuya düşürülmesi ve taşlar ile diğer cisimlerle saldırıya uğramasının ardından şehirdeki gerilim daha da arttı.

Olay üzerine kaçarak polisten yardım isteyen askerlerden biri, atılan bir taşın çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, polisin olayla ilgili Fas uyruklu 12 göçmeni gözaltına aldığı bildirildi.

Özerk şehrin maliye konseyi üyesi Kissy Chandiramani, Perşembe günü SER haber radyosuna yaptığı açıklamada, hükümetten "hiçbir yanıt" gelmediğini ve "terk edilmiş hissediyoruz" diyerek "Ceuta kentindeki gerilim çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Chandiramani, gösteri yapmanın bir hak olduğunu belirtmekle birlikte, tırmanan düşmanlığın krizi çözmeyeceği uyarısında bulunarak sükunet çağrısında bulundu.

AVRUPA KARIŞTI

Temmuz ayı sonlarında 70 binin üzerinde göçmenin yüzerek ya da yürüyerek Fas'tan Ceuta'ya geçmesiyle yaşanan kaos, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve Avrupa Birliği içinde göç konusunda yeni gerilimlere yol açtı.

Büyük çoğunluğu saatler içinde Fas'a geri dönmüş olsa da binlerce göçmen halen bölgede, sokaklarda elverişsiz koşullarda yaşamını sürdürüyor.

İspanya'daki sol hükümet bu sayıyı 3 bin 500 ile 7 bin arasında açıklarken, Ceuta'nın sağcı liderleri rakamın en az 10 bin olduğunu öne sürüyor.

Adalet Bakanı Felix Bolanos, Madrid'deki milletvekillerine yaptığı açıklamada yetkililerin bölgede normalliği yeniden sağlamak için "dinlenmeksizin" çalıştığını ifade etti.

Başbakan Pedro Sanchez ise Madrid'in kitlesel akına çok yavaş tepki verdiğini belirten Ceuta yetkilileri ve bölge sakinlerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

İspanya İçişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, göçmenlerin kimlik tespiti için ek personel gönderileceğini ve hükümetin özel yasal koruma hakkı bulunan refakatsiz reşit olmayan çocukların bakımı için 25 milyon euro ek fonu onayladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu da Salı günü Ceuta için Bölgesel Politika Bakanı Angel Victor Torres liderliğinde "tek bir komuta merkezi" kurulmasını kararlaştırdı.