Real Madrid'de bu sezon ortaya koyduğu oyunla kendisinden beklenen yıldız performansını sergileyen Arda Güler, milli arada da İspanyol basınının gündeminde kaldı. İspanyol basınından Fichajes, Güler'in başarılı grafiğini Real Madrid özelinde değerlendirdi.

REAL MADRID İÇİN BARCELONA'YI REDDETTİ

"Arda Güler, kaderinde yazılı olanı yaşıyor" başlığıyla verilen yazıda, başarılı futbolcunun, Real Madrid'in yeniden yapılanmasının başrollerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Real Madrid'e imza attığı 2023 yılından bu yana kendisinden beklentiler olduğu belirtilen Güler'in, Carlo Ancelotti döneminde inişli çıkışlı bir grafiği olduğu yazılırken adaptasyonunu zamanla tamamladığı ifade edildi. Real Madrid'e gelebilmek için Barcelona'nın teklifini reddettiğine dikkat çekilen Arda Güler'in, geçen sezondan itibaren etkili olmaya başladığı aktarıldı.