

Çamaşır makinesi günlük pratiklerimiz arasında hemen hemen ilk sıralarda yer alıyor. Fakat doğru bakım yapılmadığı sürece ömürlerini kısalabiliyor ya da kötü kokulara neden olabiliyor. İspanyollar ise çözümü tıraş köpüğünde buldu. İşte tıraş köpüğü ile çamaşır makinesi temizleme yöntemi

TIRAŞ KÖPÜĞÜ HEM KOKUYU ALIYOR HEM PARLATIYOR

İspanyolların haftada bir kez denediği bu doğal yöntem çamaşır makinesini derinlemesine temizleyerek kötü koku oluşumunu da engelliyor. Tekniği oldukça basit. İhtiyacınız olan şey; Temizlik bezi ve tıraş köpüğü

60 DAKİKA BOŞ ÇALIŞTIRIN

Tıraş köpüğünü çamaşır makinesinin içerisine iyi sıkın. Ve 60 dakika boş çalıştırın. Eğer deterjan çekmecelerini de temizlemek istiyorsanız tıraş köpüğü sıkarak daha sonra temizlik beziyle silebilir ve kurutabilirsiniz.