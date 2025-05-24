İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.
İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İSPARK ve İBB tarafından otoparklarda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca, ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalar da planlandı.Bu kapsamda, İstanbul Valiliği’nin 21 Mayıs 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, tüm otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.
YENİDEN AÇILAN OTOPARKLAR
Pendik katlı
Kadıköy Yeni Salıpazarı PD katlı otoparkı
Ümraniye Okan Sokak
Ümraniye katlı, Ümraniye Haldun Alagaş
Kağıthane Harmantepe
Hamidiye Mahallesi
Levent Metro
Seyrantepe katlı
Hacıosman Metro
Balmumcu katlı
Alibeyköy Yeşiltepe,
Maçka katlı
Şişli zemin altı
Fatih katlı
Bayrampaşa Atatürk Parkı
Altıntepsi
Yenidoğan
Bayrampaşa Arda Turan
Bağcılar Demirkapı
Halkalı zemin altı
Bayrampaşa Muratpaşa
Zeytinburnu Şehit Volkan Duysak katlı
Bahçelievler Siyavuşpaşa
Arnavutköy zemin altı
Sultangazi zemin altı
Zeytinburnu Mevlana yer altı
Bağcılar Kent Meydanı
Ataköy Metro Durağı
Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi
Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı
merter Metro ve Merter katlı otoparkı.