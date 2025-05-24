İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İSPARK ve İBB tarafından otoparklarda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca, ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalar da planlandı.Bu kapsamda, İstanbul Valiliği’nin 21 Mayıs 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, tüm otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.

YENİDEN AÇILAN OTOPARKLAR

Pendik katlı

Kadıköy Yeni Salıpazarı PD katlı otoparkı

Ümraniye Okan Sokak

Ümraniye katlı, Ümraniye Haldun Alagaş

Kağıthane Harmantepe

Hamidiye Mahallesi

Levent Metro

Seyrantepe katlı

Hacıosman Metro

Balmumcu katlı

Alibeyköy Yeşiltepe,

Maçka katlı

Şişli zemin altı

Fatih katlı

Bayrampaşa Atatürk Parkı

Altıntepsi

Yenidoğan

Bayrampaşa Arda Turan

Bağcılar Demirkapı

Halkalı zemin altı

Bayrampaşa Muratpaşa

Zeytinburnu Şehit Volkan Duysak katlı

Bahçelievler Siyavuşpaşa

Arnavutköy zemin altı

Sultangazi zemin altı

Zeytinburnu Mevlana yer altı

Bağcılar Kent Meydanı

Ataköy Metro Durağı

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı

merter Metro ve Merter katlı otoparkı.