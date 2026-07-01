T.C. ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/154 Esas19.06.2026

Konu : Gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Mustafa kızı ZELİHAarasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Isparta ili, Merkez İlçesi, İstiklal 2 Mahallesi 8053 ada 8 parselsayılı taşınmaz maliki Mustafa kızı Zeliha'nıngaipliğine karar verilmesi talep edilmekle,MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2026/154 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.19.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02501395