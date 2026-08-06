ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ISPARTA 1.(SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İLAN

Isparta İli, Merkez, Yayla Mahallesi, 2181 ada 8 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Abdurrahman Halis Atasöz'ün tüm aramalara rağmen bulunamadığında kendisine satış ilanının, ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Memurluğumuzun 2025/45 Ort.Gid.Satış dosyasında, satışa konu Isparta İli, Merkez, Yayla Mahallesi, 2181 ada 8 parsel sayılı 366,10m2 yüzölçümlü bahçeli ahşap ev kargir ve arsası vasıflı taşınmazın, birinci satış gününün 20.10.2026 günü saat 10:40 da başlayıp, 27.10.2026 günü saat 10:40'da biteceği; birincisatış gününde alıcı çıkmaması halinde ikinci satışın 19.11.2026 günü saat 10:40'da başlayıp, 26.11.2026 günü saat 10:40'da biteceği, birinci ve ikinci artırmanın belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle elektronik satış portalında (esatis.uyap.gov.tr) yapılacağı hususu TK nun 28-29-30. Mad. Uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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