ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

2. İ L A N



T.C. ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/98 Esas

23.06.2026

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile davalılar Havva ve Mustafa oğlu Ahmet arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Isparta ili, Merkez İlçesi, Çünür Mahallesi, 114 ada 162 parsel ve 113 ada 183 Parsel sayılı taşınmazın (taşınmazların geldisi 1621 parsel) kayıtlı hissedarı ve gaip olduğu iddia edilen Havva ve Mustafa oğlu Ahmet'in TMK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2026/98 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur. 23.06.2026

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