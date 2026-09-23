Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Fatih K. (37), tartışma sonrası babasının evine gitmek için evden çıkan eşi Ayşe K.'yi (35), sokakta pompalı tüfekle ateş edip öldürdü. Olay, saat 01.00 sıralarında, Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih K. ve eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ayşe K., babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti. Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle eşine 2 el ateş etti. Ayşe K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Ayşe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Fatih K. gözaltına alındı, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu korumaya alındı.

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