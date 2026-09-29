Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucunda, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.’nin, Uluborlu ilçesine bağlı İnhisar köyünde saklandığı belirlendi.
OPERASYONLA YAKALANDI
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan M.T., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.