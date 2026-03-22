Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Isparta-Burdur yolu Kadılar Köyü Doğanbey Köprüsü'nde seyir halinde olan 23 yaşındaki Mustafa Kılıç yönetimindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile 26 yaşındaki Adem Emre B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Gizem Ateş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Adem Emre B. ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.