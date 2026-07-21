Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Hamam Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. 20 yaşındaki N.Y. ile komşuları piyanist Çilem Çağlar (38) ve annesi Yüksel Uçar (59) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında N.Y., yanında bulunan bıçakla anne ve kızını yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILAN ANNE KURTARILAMADI

Otuzikisaat'te yer alan habere göre, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı, ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yüksel Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Çilem Çağlar ise ileri tedavi için Isparta'daki bir hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİ BÖLGEDE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde gürültü nedeniyle komşularıyla tartıştığını ve ardından bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.