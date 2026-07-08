Tarih öncesi dönemlerden bu yana göçebe yaşam kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biri olan keçe, çadır yapımından kıyafet üretimine, yer döşemelerinden günlük kullanım eşyalarına kadar pek çok alanda kullanıldı.

Son yıllarda ise geleneksel üretim teknikleri modern tasarımlarla buluşarak yeniden ilgi görmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına sahip Gencer Kodal da ata mesleği keçeciliği çağın ihtiyaçlarına uyarlayarak yaşatmayı sürdürüyor.

GELENEKSEL KEÇEYE MODERN DOKUNUŞ

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki atölyesinde koyun yününü işleyerek dekoratif ürünlere dönüştüren Kodal, hazırladığı tasarımları hem yurt içinde hem de yurt dışında alıcılarla buluşturuyor.

ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelere ihracat yaptıklarını belirten Kodal, "Keçe sadece çoban kepeneği ve yer yaygısı olmakla sınırlı kalmadı. Keçecilik mesleğini en yüksek mertebeye çıkarmaya çalışıyorum. Yeni ürettiğimiz puf yastık görünümlü taşlar, villaların dekorasyonunda kullanılıyor. ABD ve Kanada'ya ihraç ediyoruz" dedi.

KEÇE ÜRÜNLERİNDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Keçeciliğin geleceğini farklı ürün gruplarında gördüklerini ifade eden Kodal, geleneksel üretimin ötesine geçerek dekorasyon alanına yöneldiklerini söyledi. Keçeden perde, ayakkabı ve kol dayama yastığı gibi birçok farklı ürün tasarladıklarını anlatan Kodal, "Çoban kepeneği, yer yaygısı olarak çalıştığımız zaman keçeciliğin önü açılmayacak. Farklı neler yapabileceğimizi düşündük. Perdeden ayakkabıya, kol dayama yastığına kadar çok sayıda farklı dekoratif ürün yapıyoruz. Dikiş olmadan tamamen kaba yünden yapıyoruz. Evlere, ofislere, dekor amaçlı yapılıyor. Türkiye'de ilk defa biz üretiyoruz. ABD ve Kanada ile çok alışveriş oluyor. Seri imalata başlayacağız. Farklı ürünler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'PUF TAŞI' YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kodal, ürettikleri dekoratif ürünler arasında en fazla ilgi gören tasarımlardan birinin deniz taşı görünümündeki kol dayama yastıkları olduğunu söyledi. İç mekân tasarımında "puf taşı" olarak bilinen bu ürünlerin estetik görüntüsünün yanı sıra sunduğu konfor sayesinde de tercih edildiğini belirten Kodal, özellikle yurt dışındaki müşterilerden yoğun talep aldıklarını ifade etti.