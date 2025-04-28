Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Isparta Merkez'de 1,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği de 6,96 kilometre olarak ölçüldü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Küçük ölçekli depremin ardından Isparta Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 16.01’de merkez üssü Isparta Merkez olan 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Valiliğin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar böylesi küçük bir deprem sonrası paylaşım yapan valiliği ti'ye aldı.
Valiliğin gelen yorumların ardından söz konusu postu sildiği görüldü.