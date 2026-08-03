Isparta-Eğirdir kara yolu Beşevler mevkisinde dün akşam saatlerinde duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını engelledi. Kontrol altına alınan yangının ardından alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
MANGAL ATEŞİ YÜZÜNDEN YANGIN ÇIKMIŞ
Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde, yangının tamamen söndürülmeyen bir mangal ateşinden kaynaklandığı değerlendirildi.