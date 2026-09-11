Isparta'da yıllardır sular altında kalan Darıbükü köyü, Kasımlar Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle güneşi gördü. Akş ve Eğirdir ilçelerinden gelen suların oluşturduğu Köprüçay üzerinde 2016'da yapımı tamamlanan baraj nedeniyle köy su altında kalmıştı. "FİLM SAHNESİNE BENZİYOR" Yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul ve eski yapılar yeniden görünür hale geldi. Dron kameralarla çekilen görüntüler, geçmişin izlerini taşıyan bu alanın film sahnelerini andıran bir görüntüye sahip olduğunu ortaya koydu. Köydeki ev sahiplerine farklı alanlarda yeni konutlar yapılarak teslim edilmişti. Sonbahar aylarında oluşan seyirlik görüntüler, “batık köy”ü doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının durağı yapıyor.

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