Isparta'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çekici, Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun Keçiborlu-Uluborlu ilçeleri yol ayrımında çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçların karıştığı kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere gönderildi. Isparta Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erin, minibüsün tarım emekçilerini taşıdığını ve ekiplerin hızla olay yerine ulaşarak müdahalede bulunduğunu belirtti. Erin, yaralıların durumuna ilişkin, "Kazada yaralanan 17 vatandaşımızın hastanelere sevkleri ivedilikle sağlanmıştır. Çok şükür, yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yoktur." ifadelerini kullandı.

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