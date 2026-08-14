İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

İSPER AŞ VEKTÖRLERLE MÜCADELE PROJESİ KAPSAMINDA YÜZEY GERİLİM AJANI ALIMI İŞİ

İSPER AŞ VEKTÖRLERLE MÜCADELE PROJESİ KAPSAMINDA YÜZEY GERİLİM AJANI ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1454052

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Merkez mah.Silahtarağa cad. No:83/1 EYÜPSULTAN/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124447733 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 25.08.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İsper AŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonu Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:83/1 Eyüpsultan/İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : İSPER AŞ VEKTÖRLERLE MÜCADELE PROJESİ KAPSAMINDA YÜZEY GERİLİM AJANI ALIMI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 metrekare yüzey gerilim ajanı alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul il sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği yerlere teslim edilecektir. İdare gerek gördüğü takdirde malın teslim edilme yerlerine ilişkin olarak İstanbul il sınırları içerisinde değişiklik yapabilir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : 31.12.2026 tarihine kadar peyderpey olarak idare tarafından sipariş geçilmesine müteakip 7 (yedi) takvim gün içerisinde teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip başlayacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Biyosidal Ürün Ruhsatı veya İthal İzin Belgesi

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Sağlık Sertifikası / Aktif Madde Sağlık Sertifikası

THSK Onaylı Türkçe Etiket Örneği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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