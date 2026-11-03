Orta Doğu'da İsrail-ABD ile İran arasındaki gerilim "nükleer saldırı" iddialarının gölgesinde yeniden arttı.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırı düzenlenmesini öngören bir plan hazırladı.

Haberde, saldırı planının uygulanması halinde bölgede üç ABD uçak gemisinin bulunacağı; olası operasyon için uygun koşulların sınırlı bir zaman diliminde oluşabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail'in, İran'ın komşu ülkelere kimyasal silahlarla saldırma niyetinde olduğunu öne süren istihbarat bilgilerini ABD ile paylaştığı iddia edildi.

'İRAN, ABD'NİN SON TEKLİFİNİ REDDETTİ'

İsrail Kanal 14'te yer alan haberde, İran'ın müzakerelerin tıkanmasının ardından ABD'nin son önerisini reddettiği öne sürüldü.

Haberde, Washington ile Tahran arasında mevcut şartlarda kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasının mümkün görünmediği belirtildi.

İSRAİL'DE 'SIĞINAK' HAZIRLIĞI

İsrail'de bazı belediyelerin sığınakları açmaya başladığı bildirildi. İsrail Kızılayı'nın da olası gelişmelere karşı hazırlık yaptığı aktarıldı.

İRAN'DAN 'COĞRAFİ SINIR YOK' MESAJI

İran'da bazı kanallarda ABD ve müttefiklerine yönelik olduğu belirtilen mesajlarda, olası bir saldırıya coğrafi sınırlama olmaksızın derhal karşılık verileceği ifade edildi.

Paylaşılan görsellerde, dünya haritası üzerine saat kadranı şeklinde Fettah füzelerinin yerleştirildiği görüldü. Görsellerde "Coğrafi sınır yok" mesajına yer verildi.

İRAN'DAN NÜKLEER SALDIRI UYARISI

İran devlet televizyonu ve haber ajansları, olası bir nükleer saldırı durumunda vatandaşlarını uyardı.

Yayımlanan uyarılarda vatandaşlara şu talimatlar verildi:

Patlama sırasında oluşabilecek yoğun ışığa doğrudan bakılmaması.

Açık alanda bulunan ve bir binaya sığınma imkânı olmayan kişilerin korunaklı bir yer bulması.

Güvenli bir alana sığınılması.

Kapı ve pencerelerin kapatılması.

Vücudun sabunla yıkanması.

En az 24 saat boyunca kapalı alanda kalınması.