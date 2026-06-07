ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail'in ülkedeki casusluk faaliyetlerini artırdığı gerekçesiyle karşı istihbarat tehdit seviyesini en üst düzey olan "kritik" aşamaya getirdiği iddia edildi.

ABD medyasında geniş yankı uyandıran ve eski istihbarat yetkililerine dayandırılan haberlere göre, iki müttefik arasındaki casusluk geriliminin odağında Washington'ın İran politikası yer alıyor.

NBC News'e konuşan eski üç ABD'li yetkili, Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) yayımladığı iç mesajla, İsrail'in teknik ve insan kaynaklı istihbarat toplama kapasitesine yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviyeye çıkardığını öne sürdü.

Pentagon'un bu kararının arkasında, İsrail'in ABD'nin savaş senaryolarına ilişkin iç görüşmelerini ve karar alma süreçlerini manipüle etmek ya da öğrenmek amacıyla üst düzey yetkilileri takibe aldığı yönündeki tespitler bulunuyor. Yetkililer, Tel Aviv'in son dönemdeki operasyonlarının "olağan casusluk faaliyetlerinin" ötesine geçtiğini ve agresif bir boyut kazandığını savunuyor.

ORTA DOĞU EKİBİ İSRAİL'İN HEDEFİNDE

The New York Times (NYT) gazetesinin yayımladığı ayrıntılarda ise İsrail'in istihbarat faaliyetlerinin özellikle ABD'nin İran'a yönelik tutumu ve bu müzakereleri yürüten kadro üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

İddialara göre, İsrail'in casusluk çabalarının hedefinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ve yardımcısı Michael P. DiMino gibi kritik isimler yer alıyor.

Bölge üzerinde çalışan eski bir yetkili, Trump yönetimindeki bazı üst düzey isimlerin özel uçak kullanma ve resmi işleri kişisel telefonlarından yürütme gibi alışkanlıklarının, onları yabancı istihbarat servisleri karşısında açık birer hedef haline getirdiğine dikkat çekti.

BEYAZ SARAY VE İSRAİL YALANLADI

Söz konusu iddialar Washington ve Tel Aviv hattında hızla yalanlandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada haberlerin "tamamı asılsız" olarak nitelendirilirken, Pentagon konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. İsrail'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü de yaptığı açıklamada, İsrail'in en yakın müttefiki olan ABD'ye yönelik casusluk faaliyetleri yürüttüğü yönündeki tüm suçlamaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu vurguladı.