İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ağzındaki baklayı çıkardı. İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin aylarca bombaladığı Suriye ve Lübnan'la barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu.

Ancak Saar'ın bir şartı var: 'Golan tepelerinden çekilmek söz konusu değil.' Saar, İsrail'in barış karşılığında resmen Suriye ve Lübnan'ın paylaştığı toprağı olan Golan Tepelerini istediğini resmen duyurmuş oldu.

Saar, ülkesinin Suriye ve Lübnan ile normalleşme arayışında olduğunu söyledi. Kudüs’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Saar, “İbraham Anlaşmaları çerçevesini genişletmek istiyoruz” dedi. Bunun bedeli olarak, Golan Tepeleri'ni gösterdi.

'GOLAN, İSRAİL'İN BİR PARÇASIDIR'

Saar, yeni sürecin Suriye ve Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini söyledi. Ancak bu hedefin "İsrail’in güvenlik çıkarları korunarak gerçekleşebileceğini" de ekledi.

Golan Tepeleri’ne dair tutumunun değişmediğini belirten Saar, “Golan, İsrail’in parçasıdır. Herhangi bir barış anlaşmasında bu değişmeyecek” dedi.

İsrail, 1967’de işgal ettiği bu bölgeyi 1981’de ilhak etmişti. Ancak bu karar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor.

SURİYE, LÜBNAN SESSİZ; PEKİ YA TÜRKİYE?

İsrail’in normalleşme çabalarına Suriye ve Lübnan tarafından henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Ancak bu hususta Türkiye'nin cevabı da son derece önemli. Suriye'ye büyük yatırımlar yapan Türkiye, bölgedeki diplomaside söz sahibi. Bu konuda ABD'nin Ankara büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamaları da manidar.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye özel temsilcisi olan Tom Barrack, “Ortadoğu artık yeni bir diyaloga hazır. İnsanlar eskimiş senaryolardan yoruldu” diye konuştu. Barrack ayrıca, ABD ve Türkiye'nin F-35'ler konusunda anlaşmaya çok yakın olduğunu da bildirdi.