İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı'nın girişine gelen ve aralarında Türk diplomatların da bulunduğu bir diplomatik heyete ateş açtı.

Anadolu Ajansı’na konuşan Filistinli yetkili Ahmed el-Dik, bu müdahalenin heyeti korkutmak ve kampın içine girmelerini engellemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Toplamda 35 kişilik diplomatik temsilci grubu, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen bir ziyaret kapsamında Cenin’e ulaşmıştı.

Tam olarak burada, heyetin üzerine ateş açıldı. Heyette bulunan diplomat ve ateşlerin gelen kurşunlardan kaçtığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

HEYETTE AVRUPALI, ARAP VE TÜRK DİPLOMATLAR VAR

Resmi Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre heyette Mısır, Ürdün, Fas, Avrupa Birliği, Portekiz, Çin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Türkiye, İspanya, Litvanya, Polonya, Rusya, Japonya, Romanya, Meksika, Sri Lanka, Kanada, Hindistan, Şili, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden gelen büyükelçiler, konsoloslar ve diplomatlar yer aldı.

Bu ziyaret, geçtiğimiz hafta Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerem’e yapılan benzer bir ziyareti takip etti ve diplomatların sahadaki askeri müdahaleleri yerinde gözlemlemesi amacıyla organize edildi.