İstanbul Maslak’ta düzenlenecek konseri öncesi şarkıcı Linet Menaşi’yi protesto etmek isteyen bir grup, etkinlik alanı önünde toplandı. Kalabalığın büyümesi üzerine polis ekipleri, güvenliği sağlamak için olay yerine intikal etti.

Linet Menaşi, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Kuliste korku içinde olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu anda kulisteyim ve hazırlık içindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın" ifadeleriyle hayranlarından destek istedi.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Menaşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım. Bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum. Türkiye’ye sesleniyorum: Lütfen bu davada beni yalnız bırakmayın."

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

MEKANI ARKA KAPIDAN TERK ETTİ

Maslak Yeni Gazino’da sahne almadan önce protesto edilen İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, mekanı arka kapıdan terk etti.

Ön kapıda bekleyen protestoculara görünmeden, güvenlik gerekçesiyle arka çıkıştan ayrıldı.