Bir İsrail askerinin, iç çamaşırıyla bırakılmış, gözleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde bir demir çubuğa bağlanmış Filistinli bir erkeğe ait sosyal medyada paylaştığı fotoğraf tepkilere yol açtı.

Şu anda silinmiş olan kişisel bir hesaptan İbranice "günaydın" mesajıyla paylaşılan ve Filistinli bir aktivist ve yazar tarafından kamuoyuna duyurulan bu görsel, savaş suçu olarak nitelendirildi.

İsrail'deki İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütünden (PHRI) Oneg Ben Dror, tutuklulara yönelik kötü muamelelerin ve küçük düşürücü görsellerin paylaşılmasının savaş suçu sayılabileceğini vurguladı.

Görselin, binlerce Filistinli tutuklunun ifadelerini doğruladığını belirten Ben Dror, İsrail gözaltı merkezlerinin Filistinliler için işkence kamplarına dönüştüğünü savundu.

İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi Direktörü Sari Bashi ise tutukluların yarı çıplak tutulmasının hiçbir güvenlik gerekçesi olamayacağını ve bu fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının bir cinsel şiddet ve savaş suçu türü olduğunu vurguladı.

İSRAİL ORDUSU KABUL ETTİ

İsrail ordusu ise söz konusu fotoğrafı doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, olayın ordunun değer ve kurallarıyla bağdaşmadığı ileri sürülerek konuyla ilgili bir inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Ordu, fotoğraftaki kişinin kimliğinin tespit edilip edilmediği, tıbbi destek alıp almadığı ya da Gazze'deki ailesine bilgi verilip verilmediği yönündeki sorulara ise yanıt vermedi.

Kayıp Yakınlarının Arayışı ve Bilgi Engeli Fotoğrafın yayılmasının ardından en az iki Filistinli anne, fotoğraftaki kişinin kendi oğlu olduğunu iddia etti.

Annelerden Rana Abu Nasser, Mart ayında Gazze'deki askeri kontrol sınırında gözaltına alınan oğlu Osama'yı bacağındaki şişlik ve yara izlerinden tanıdığını söylerken, Joudeh al-Ghoul ise Kasım 2023'ten beri kayıp olan oğlu Amin'i saç ve çene yapısından teşhis ettiğini belirtti.

Hak örgütü HaMoked, savaşın başında uygulanan bilgi vermeme politikasının ardından Mayıs 2024'te kısmi bir e-posta sorgu sistemi kurulduğunu, ancak yetkililerin görgü tanıklarınca tutuklandığı doğrulanan yüzlerce kayıp Filistinlinin gözaltında olduğunu hâlâ reddettiğini aktardı.